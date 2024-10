Historyczny czas polskiego klubu. Architekt mistrzostwa podjął decyzję o przyszłości

Prezes mistrza Polski, Jagiellonii Białystok, Wojciech Pertkiewicz ogłosił na platformie X decyzję o swojej przyszłości. Pertkiewicz napisał, że wypełni upływający z końcem roku kontrakt łączący go z "Dumą Podlasia" i potem opuści "Jagę". To będzie intensywny "last dance", w czwartek Jagiellonia po raz pierwszy w historii rozpocznie grę w fazie grupowej Ligi Konferencji. Rywalem będzie FC Kopenhaga, a transmisję przeprowadzi Polsat od 20:35.