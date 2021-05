Jagiellonia wciąż ma matematyczne szanse na zajęcie ósmej pozycji w PKO Ekstraklasie. W piątek ekipa z Białegostoku zmierzy się w Zabrzu z Górnikiem. Trener "Jagi" Rafał Grzyb podkreśla, że piłkarze powinni zmobilizować się na ten mecz i "dać z siebie maksa".

Jagiellonia zajmuje obecnie w tabeli dziewiąte miejsce i - na dwie kolejki przed końcem rozgrywek - do zajmującego ósmą pozycję Śląska Wrocław traci pięć punktów. Górnik jest jedenasty, do Jagiellonii traci tylko punkt.

- Matematyczne szanse na pierwszą "ósemkę" wciąż jeszcze są. Oczywiście są one taką sferą marzeń, ale wiadomo, że lepiej skończyć na miejscu dziewiątym, niż na jedenastym czy dwunastym. To zupełnie inaczej będzie wyglądało. Czy odbiór będzie inny? Myślę, że pewnie nie, bo ten sezon i tak jest stracony, ale dla samego siebie warto jeszcze coś pokazać - powiedział szkoleniowiec przed wyjazdem Jagiellonii do Zabrza.

W ocenie Grzyba, sami zawodnicy powinni się zmobilizować i - jak to ujął - "dać z siebie maksa". Podkreślił, że piłkarze walczą też dla siebie. - Opinia publiczna jednak dała się mocno zespołowi we znaki i liczę, że będą chcieli udowodnić, że jeszcze nie są skreśleni, a ten sezon - mimo że ciężki - będzie można w jakiś sposób jeszcze uczciwie zakończyć - mówił Grzyb w wypowiedzi dla klubowych mediów.

Stadion w Zabrzu to trudny teren dla Jagiellonii

Przyznał, że stadion w Zabrze to - statystycznie - dla Jagiellonii ciężki teren. Ocenił, że mimo iż w ostatnich spotkaniach trener Górnika Marcin Brosz wyraźnie stawia na młodzież i wyniki tego zespołu nie są najlepsze, to mecz nie będzie łatwy.

Pytany o młodzieżowców w Jagiellonii zwrócił uwagę, że trzech gra niemal na stałe. Zwrócił przy tym uwagę, że korzystanie z młodzieży w szerszym zakresie utrudnia mu fakt, że ci piłkarze grają w Centralnej Lidze Juniorów i zespole rezerw, które w swoich rozgrywkach walczą o potrzebne im punkty.

W Zabrzu nie zagrają na pewno Ivan Runje, Paweł Olszewski, Pavels Steinbors i Godfrey Bitok Stephen, którzy są kontuzjowani. Choć wznowił treningi, nie będzie jeszcze brany pod uwagę również Bojan Nastić.

Czeski skrzydłowy (choć ostatnio częściej grający jako prawy obrońca) białostoczan Tomas Przikryl podkreśla, iż zespół chce pokazać w Zabrzu, że umie grać w piłkę. Przyznał, że w grze Jagiellonii w tym sezonie była sinusoida, a dobre mecze przeplatała słabymi. - Walczymy do końca, jesteśmy zawodowcami - zapewnił Prikryl.

Początek meczu Górnika z Jagiellonią w piątek o godz. 18 na stadionie w Zabrzu.

autor: Robert Fiłończuk

rof/ krys/