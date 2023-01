Francuski pomocnik wypożyczony z Serie A do klubu Ekstraklasy!

Nguiamba ostatnie półtora roku spędził w Spezii . Rozegrał w jej barwach trzy mecze w Serie A. Wcześniej był zawodnikiem Nancy, z którym to zespołem grał na drugim poziomie rozgrywkowym we Francji.

Aurelien Nguiamba w Jagiellonii Białystok

"Jest to chłopak w młodym wieku, bardzo zależy mu na graniu, stąd pomysł na wypożyczenie go ze Spezii , gdzie musiał mierzyć się z ogromną konkurencją, przez co jego szanse na granie były niewielkie. Liczymy, że pomoże nam w rundzie wiosennej, a my możemy mu zaoferować dużo większą szansę na regularną grę" - powiedział dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski, cytowany w piątkowym komunikacie klubu.

23-latek jest już na obozie Jagiellonii w tureckim Belek; niewykluczone, że wystąpi w którymś z dwóch sobotnich sparingów, które kończą to zgrupowanie. "Potrzebowaliśmy zawodnika do środka pola. Cieszę się, że Aurelien dołączył do nas. W Spezii był w pełnym cyklu treningowym, nie narzekał na żadne urazy, dlatego mamy gotowego piłkarza do treningu oraz do gry" - ocenił trener Jagiellonii Maciej Stolarczyk.