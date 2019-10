Jagiellonia Białystok podejmuje Cracovię w meczu 12. kolejki Ekstraklasy. Śledź z Interią przebieg spotkania i oceniaj piłkarzy.

Zobacz relację na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Cracovia!

To jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań tej kolejki. Szczególne znaczenie ten mecz ma dla trenera "Pasów" Michała Probierza, który przez kilka lat pracował w Białymstoku i poprowadził "Jagę" do największych sukcesów w historii klubu.



"To już zupełnie inna drużyna. Z moich czasów zostali tam tylko: Ivan Runje, Damian Węglarz, Taras Romańczuk i Patryk Klimala. Tego ostatniego chcieliśmy ściągnąć do Cracovii, ale Jagiellonia wiedziała kogo ma i nie chciała go stracić" - stwierdził Probierz.



Obydwa zespoły zmierzyły się niedawno, bo 25 września w I rundzie Pucharu Polski. "Pasy" wygrały w Krakowie 4-2.

