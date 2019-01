Jagiellonia Białystok ma od czwartku nowego napastnika. Jest nim 29-letni Serb Stefan Scepović. Zawodnik trafił do aktualnego piłkarskiego wicemistrza Polski z zespołu mistrza Węgier MOL Vidi FC - podał białostocki klub. To trzeci zimowy transfer Jagiellonii.

Scepović, który ma na swoim koncie osiem występów i jednego gola w reprezentacji Serbii, podpisał roczny kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Pochodzący z Belgradu nowy napastnik Jagiellonii ma w swoim piłkarskim życiorysie występy w klubach we własnym kraju oraz m.in. we Włoszech, Belgii, Szkocji, Hiszpanii i na Węgrzech. Serb ma wypełnić lukę w ofensywie Jagiellonii, po transferze do APOEL-u Nikozja słoweńskiego napastnika Romana Bezjaka oraz rozwiązaniu umowy z Irlandczykiem Cillianem Sheridanem.

- Chcę jak najszybciej dołączyć do drużyny i solidnie popracować w Turcji (Jagiellonia przebywa tam od niedzieli na zgrupowaniu). Zrobię wszystko, aby dobrze "sprzedać się" trenerowi oraz sztabowi szkoleniowemu - powiedział Scepović, cytowany przez oficjalną stronę internetową białostockiego klubu.

- Wiem, że klub jest poukładany, jest piękny stadion, powstaje ośrodek treningowy. Poza tym widziałem w internecie, na co stać miejscowych kibiców. Jestem pewien, że podjąłem dobrą decyzję - dodał serbski zawodnik. Mówił też, że przed podpisaniem umowy konsultował się z Marko Poletanovicem, który od jesieni występuje w Jagiellonii.

Scepović to trzeci zimowy transfer białostoczan. Przed nim umowy z klubem podpisali dwaj obrońcy: Słowak Andrej Kadlec, który trafił do Białegostoku ze Spartaka Trnawa oraz Chorwat Zoran Arsenić, wcześniej gracz Wisły Kraków.

Robert Fiłończuk