"Powrót ministra" - tak określono ponowne pojawienie się Pazdana w Jagiellonii na oficjalnej stronie klubu. W krótkim materiale filmowym zapowiadającym transfer obrońca wystąpił w roli "ministra obrony narodowej" - takiego pseudonimu piłkarz dorobił się w trakcie Euro 2016, podczas którego wykazał się świetną grą, stanowiąc filar defensywy Polaków.

Jagiellonia podpisała z piłkarzem kontrakt na dwa lata

Michał Pazdan podpisał kontrakt na dwa lata - do końca sezonu 2022/2023. Jak poinformowała drużyna z Podlasia, piłkarz będzie występować z numerem 2 na koszulce. "Michał, miło znów Ciebie widzieć w naszym klubie! Powodzenia" - napisano.



Michał Pazdan po latach wraca do Białegostoku

Tym samym Pazdan wrócił do Jagiellonii po sześciu latach - do klubu przybył w 2012 roku z Górnika Zabrze, by po trzech latach przenieść się do Legii Warszawa. Z "Wojskowymi" zdobył trzy mistrzostwa i dwa Puchary Polski.



Ostatnie dwa sezony środkowy obrońca spędził w Turcji, grając w zespole ze stolicy tego kraju, Ankaragucu. Drużyna ta jednak ostatnio nie miała dobrego okresu - w rozgrywkach tureckiej ekstraklasy zajęła zaledwie 19. miejsce na 21 ekip i została zdegradowana.

