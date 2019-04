Jagiellonia Białystok podejmuje Lecha Poznań, a Zagłębie Lubin gra z Pogonią Szczecin w meczach 31. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkań w Interii i oceniaj piłkarzy!

Zdjęcie W Poznaniu "Jaga" wygrała 2-0 /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Lech Poznań!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Zobacz relację na żywo z meczu Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

"Jaga" i "Kolejorz" zagrają ze sobą po raz drugi w krótkim odstępie czasu. Tydzień temu w Poznaniu podopieczni Ireneusza Mamrota wygrali 2-0. Jeśli znów zainkasują trzy punkty, to mają jeszcze szanse, żeby włączyć się do walki o podium.



O europejskich pucharach marzą także w Lubinie. "Miedziowi" są ostatnio na fali, co stawia ich w roli faworytów potyczki z Pogonią. Trener "Portowców" Kosta Runjaić nie ukrywa, że tę część sezonu traktuje jako początek przygotowań do kolejnego i dlatego chce dać więcej szans zmiennikom.

Terminarz i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy



Terminarz i tabela grupy spadkowej Ekstraklasy