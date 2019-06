​Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - MFK Rużomberok 2-1 w sparingu

W rozegranym w środę w Koninie meczu kontrolnym Jagiellonia Białystok pokonała 2:1 słowacki MFK Rużomberok. Bramki dla piątego zespołu minionego sezonu Ekstraklasy zdobyli Patryk Klimala i Jakub Wójcicki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mamrot: Jesteśmy mocno rozczarowani wynikiem. Wideo INTERIA.TV

Jagiellonia jest w trakcie 10-dniowego, przedsezonowego obozu przygotowawczego w Kępie (Mazowieckie); będzie tam trenowała do końca tygodnia. Mecz z czwartym zespołem minionego sezonu najwyższej ligi słowackiej był jej drugim letnim sparingiem - w pierwszym pokonała Pogoń Siedlce 3-0.

Reklama

W meczu z MFK Rużomberok białostoczanie zagrali dwoma zupełnie innymi składami w obu połowach. Debiut zaliczył chorwacki bramkarz Krszevan Santini, pozyskany w letniej przerwie ze słoweńskiego NK Domżale.

Na mecz do Konina nie pojechali zawodnicy z lekkimi urazami oraz dochodzący do zdrowia po kontuzjach: Ivan Runje, Mile Savković i Martin Kosztal. Oni jednak nie odpoczywali, bo mieli zajęcia z trenerem przygotowania fizycznego w Kępie. Nie było też Arvydasa Novikovasa; według informacji medialnych litewski skrzydłowy jest bliski przejścia do Legii Warszawa.

Po powrocie z obozu przygotowawczego białostoczanie mają już trenować na swoich obiektach. Nowy sezon zainaugurują 19 lipca meczem z Arką w Gdyni.