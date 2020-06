Cracovia - Jagiellonia Białystok. Iwajło Petew: To będzie inny mecz

​Wyjazdowym spotkaniem z Cracovią rozpocznie Jagiellonia serię spotkań w tzw. grupie mistrzowskiej piłkarskiej Ekstraklasy. "Mamy z Krakowa dobre wspomnienia, ale to będzie zupełnie inny mecz" - podkreśla trener białostoczan Iwajło Petew, nawiązując do niedawnej wygranej.

Zdjęcie Iwajło Petew /Artur Reszko /PAP

Meczem w Krakowie pod koniec maja Jagiellonia rozpoczęła serię spotkań po dwumiesięcznej przerwie w rozgrywkach związanej z pandemią koronawirusa. Wygrała 1-0, a bramkę w samej końcówce spotkania zdobył Przemysław Mystkowski.

Teraz zespoły zagrają ze sobą na inaugurację zmagań w grupie mistrzowskiej, w której białostoczanie zajmują siódmą, a Cracovia piątą pozycję; dzielą je tylko dwa punkty. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego białostoczanie przegrali u siebie z Piastem Gliwice, kończąc w ten sposób serię sześciu spotkań bez porażki; Cracovia zremisowała w Krakowie z Wisłą Płock.

"To prawda, że mamy z Krakowa bardzo dobre wspomnienia, ale myślę, że to będzie zupełnie inny mecz. Najważniejsze dla nas, byśmy byli przygotowani na każdą możliwą sytuację w jego trakcie, a wiem, że łatwo nie będzie" - powiedział trener Petew w wywiadzie przygotowanym przez biuro prasowe Jagiellonii. Zaznaczył, że oczekuje od swego zespołu, by powtórzył grę z poprzedniego meczu z Cracovią jeśli chodzi o poziom kontroli tego, co się działo na boisku.

Zgodził się z opinią, że w rozpoczynającej się fazie rozgrywek kluczowe będą pierwsze trzy spotkania Jagiellonii, bo zwycięstwa dałyby jej szansę na włączenie się do walki o medal i grę w eliminacjach do europejskich pucharów. Bułgarski szkoleniowiec zaznaczył jednak, że interesuje go teraz wyłącznie niedzielne spotkanie. "Dopiero potem będziemy skupiać się na kolejnych" - mówił Petew.

Do kadry meczowej wracają po pauzie za żółte kartki Martin Pospiszil i Mystkowski, ale z tego samego powodu nie może zagrać Ariel Borysiuk. Poważna okazała się kontuzja Bartosza Kwietnia odniesiona w meczu z ŁKS-em; piłkarz nie zagra przez dłuższy czas. Poprawiła się natomiast sytuacja zdrowotna dwóch innych zawodników: Bodvara Bodvarssona i Juana Camary. Islandzki obrońca był już rezerwowym w meczu z Piastem.

Pomocnik Pospiszil również jest zdania, że jego zespół czeka w Krakowie trudny mecz.

- Przypuszczam, że tym razem gospodarze lepiej przygotują się do meczu z nami. Mimo to uważam, że jesteśmy w stanie ponownie pokonać "Pasy". Obecnie na wyjazdach lepiej radzimy sobie niż w meczach u siebie, więc musimy to wykorzystać. Musimy odrobić punkty stracone w meczu z Piastem - powiedział czeski piłkarz.

W ocenie Pospiszila, w siedmiu spotkaniach jest do zdobycia na tyle dużo punktów, że w razie zwycięstw Jagiellonia wciąż ma szansę na miejsce w czołówce tabeli.

- Teraz w krótkim odstępie czasu będziemy rozgrywać serię spotkań, rywale zagrają miedzy sobą, więc liczymy, że drużyny pogubią punkty i dzięki temu doskoczymy do nich - dodał.

Początek meczu Cracovia - Jagiellonia w niedzielę o godz. 15.

Autor: Robert Fiłończuk