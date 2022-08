Cóż to był za ligowy bal! Na stadionie zabrakło miejsc 1,5 godziny przed meczem

Przez długie lata północno-wschodnia część Polski była piłkarską pustynią. Największy klub Podlasia i jego duma, Jagiellonia Białystok, na dobre zagościła na drugim szczeblu ligowym dopiero w połowie lat 70. XX wieku i to głównie dlatego, że do kadry zespołu włączono najlepszych piłkarzy Włókniarza Białystok, po spadku tej drużyny z II ligi. Kolejna dekada przyniosła "Jadze" balansowanie między II i III dywizją (wówczas, po bożemu oznaczało to drugi i trzeci szczebel rozgrywek). Wreszcie sezon 1982/83 przyniósł zdecydowany triumf w III-ligowej grupie III, gdy Jagiellonia pozostawiła w pokonanym polu Gwardię Szczytno, Mazura Ełk oraz m.in. MZKS Przasnysz, Śniardwy Orzysz i Romintę Gołdap. Kolejne lata przyniosły stabilizację na drugim froncie - kolejno miejsca: 12. (ostatnie dające utrzymanie - spadły Hutnik Warszawa, Raków Częstochowa, Wisła Płock i Star Starachowice), 7. w sezonie 1984/85. W kolejnych rozgrywkach po rundzie jesiennej "Jaga" zajmowała 9. miejsce na półmetku, wówczas znanego wychowawcę młodzieży Ryszarda Karalusa przesunięto na stanowisko asystenta, a trenerem został przybyły ze stolicy trener Janusz Wójcik, człowiek skazany na sukces.

Reklama

Zdjęcie Jagiellonia Białystok

To wówczas został wylany fundament pod historyczny awans do Ekstraklasy - w drużynie byli Jacek i Dariusz Bayerowie (ich ojcowie są braćmi, Jacek miał ksywę "Duży", by odróżnić go z "Małym" Dariuszem), Dariusz Czykier, Jarosław Michalewicz, bramkarz Mirosław Sowiński, Andrzej Ambrożej, Jarosław Bortnowski, Antoni Cylwik, Mariusz Lisowski, Henryk Mojsa i Andrzej Kulesza - wszystko wychowankowie, lub zawodnicy z regionu. Macierzysty stadion "Jagi" przy Jurowieckiej 21 był remontowany, poza tym stał się zwyczajnie za mały. Dziś są tam biura "Jagi" na dole i apartamenty na górze. Na Podlasiu zapanował istny piłkarski szał. Obiekt Gwardii (gdy skończyła się komuna ten klub zamienił się w Hetmana) przy ul. Słonecznej (tam gdzie dziś jest Stadion Miejski w Białymstoku) wypełniał się pięciocyfrową liczbą widzów. Ale prawdziwy piłkarski boom nastąpił sezon później. Od sezonu 1986/97 wprowadzono 3 punkty za wygraną trzema i więcej bramkami oraz ujemny za taką porażkę. Na półmetku "Jadze" dotrzymywały jeszcze kroku Górnik Knurów (3 punkty straty) i Stal Stalowa Wola (6 punktów debetu), ale wiosna była już popisem "Dumy Podlasia", a jej stadion dosłownie pękał w szwach. Najwięcej widzów przyszło na spotkanie z Wisłą Kraków pod koniec marca - media pisały o 33, a nawet 35 tysiącach kibiców. "Biała Gwiazda" miała silny skład z Dariuszem Wójtowiczem, Leszkiem Lipką, Markiem Świerczewskim, Markiem "Marcysiem" Motyką, Kazimierzem Moskalem i Janem Jałochą, ale uległa gładko 0-3, a bramkarz "Jagi" musiał interweniować tylko raz. Spotkanie obserwował selekcjoner Wojciech Łazarek, który przybył na Podlasie, by obejrzeć mecz II ligi kosztem hitu Ekstraklasy między Śląskiem i Legią. Popularny "Baryła" był zachwycony atmosferą, przyjęciem i lokalną gastronomią, dużą i małą.

- Jacek Bayer i Jarosław Michalewicz są kadrowiczami i jak podkreślił trener będą poddawani próbom w kolejnych sprawdzianach - podkreślił selekcjoner i słowa dotrzymał.

Jacek Bayer (z 23 golami został królem strzelców II ligi) został faktycznie powołany na mecz reprezentacji Polski i nie to jakieś towarzyskie tournée po Gwinei Równikowej, a spotkanie o punkty eliminacyjne mistrzostw Europy. To był pierwszy w historii mecz reprezentacji w Gdańsku, a na fatalny, bezbramkowy remis z Cyprem lepiej spuśćmy zasłonę milczenia, skupiając się na występie Jagiellończyka.

Zdjęcie 9 sierpnia 1987 r. Ekstraklasa po raz pierwszy zawitała do Białegiostoku za sprawą Jagiellonii

W meczu z Cyprem, Bayera wprowadzono w 46. minucie za Jana Furtoka, "Duży" zmarnował jedną doskonałą szansę, gdyby stało się inaczej, kto wie, może jego licznik w kadrze nie zatrzymał się na jednym meczu? Z racji udziału Bayera w meczu reprezentacji, spotkanie "Jagi" zostało przełożone na środek tygodnia, PZPN musiał zapłacić Totalizatorowi Sportowemu 250 tysięcy kary za odwołanie meczu, który wypadł z zakładów. Trzy dni później, w środę Jagiellonia Białystok, w obecności 30 tysięcy widzów, zremisowała u siebie bez bramek ze Stalą Stalowa Wola. To był jedyny na wiosnę remis ekipy Wójcika u siebie, która w cuglach awansowała po raz pierwszy do Ekstraklasy i to z 15-punktową przewagę na mecie! Po ostatnim meczu domowym z Górnikiem Knurów (1-0 w 29. kolejce, 22 tysiące widzów) spalono nieodłączną, jeansową kurtkę Janusza Wójcika. Miało to być symboliczne pożegnanie na zawsze z II ligą.

Wreszcie 9 sierpnia 1987 r. przyszła pora na debiut w Ekstraklasie. Rywal zacny, Widzew Łódź był na Podlasiu darzony estymą, wszak w 1983 r. rozgrywał w Białymstoku mecze Pucharu UEFA ze szwedzkim Elfsborg Boras (0-0 - 30 tysięcy widzów) i czechosłowacką Spartą Praga (1-0 - 25 tysięcy). Za butelkę rzuconą na murawę podczas meczu z Juventusem (zresztą na stadionie ŁKS), RTS musiał rozegrać 300 km od ziemi obiecanej i wybrał idealnie. Od tamtej pory datuje się wzajemna sympatia fanów Widzewa i Jagiellonii. Niektórzy widzewiacy zaczęli zjeżdżać na Podlasie już tydzień wcześniej, powodem był inaugurujący sezon mecz o Superpuchar między Śląskiem Wrocław (zdobywca Pucharu Polski) i Górnikiem Zabrze (mistrz kraju). Wygrali "Wojskowi" 2-0 po dublecie śp. Dariusza Marciniaka, a był to przedsmak emocji ligowych. Na marginesie do dziś nie wiadomo jakim cudem to w Widzewie, nie w "Jadze" w ekstraklasowej inauguracji zagrał 18-letni Tomasz Łapiński z Łap, jeszcze chwilę wcześniej grający w Pogoni Łapy. Podlascy skauci (choć wtedy ten zawód miał inną nazwę - kaperownik) wyraźnie zaspali co jest zdumiewające, jako że od zawsze społeczeństwo w Białymstoku było niezwykle ofiarne, co udokumentował film "Piłkarski Poker" z oskarową rolą państwa Łapińskich. Łapy to zdecydowanie terytorium Jagiellonii, dzieli je od Białegostoku ledwie 30 km, tymczasem Tomasz Łapiński wybył do Łodzi i stał się jedną z legend RTS.

9 sierpnia 1987 r. - 35 lat temu Jagiellonia Białystok zagrała po raz pierwszy w Ekstraklasie

Oficjalnie na meczu Jagiellonii z Widzewem było 35 tysięcy widzów, ale tak jak np. na meczu Lechii Gdańsk z Juventusem Turyn nikt nie jest w stanie tego dokładnie policzyć. Atmosfera była taka, że gdyby stadion Gwardii mógł przyjąć 50 tysięcy widzów, to tyle by przyszło. "Jaga" była i jest kochana nie tylko w stolicy regionu, ale na całym Podlasiu (Grajewo, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Supraśl, Zambrów itd.), części Mazur (Ełk), a nawet za oceanem. Na Jackowie w Chicago prawdziwym rarytasem były oglądane wiele dni po fakcie na VHS (niech młodzież sprawdzi w słownikach ki czort) mecze "Dumy Podlasia". Zresztą to amerykańska Polonia ufundowała efektowne jak na tamte czasy czerwono-czarne strojach firmy Umbro, w których zaprezentowali się piłkarze Wójcika na inaugurację. Dodatkowo Jagiellończycy a przyjechali na stadion nowiutkim autokarem Jelcz Berliet, który otrzymali za awans od Ministra Budownictwa.

Na stronie Jagiellonia.net czytamy ciekawe wspomnienie ligowej inauguracji w Białymstoku:

"Na stadionie byłem 4 godziny przed meczem, by zająć wspólnie ze znajomymi ulubione miejsca (...) Trudno w słowach opisać emocje, jakie wówczas przeżywałem, siedząc na trybunach i czekając na upragniony mecz. Z minuty na minutę trybuny stadionu przy Słonecznej się zapełniały, na 1,5 godziny przed spotkaniem nie było już wolnych miejsc, a fale kibiców Jagi ze wszystkich zakątków województwa białostockiego wciąż przybywały wraz z przyjazdem kolejnych autokarów, min. Z Ełku, Suwałk, Sejn, Olecka, Szczuczyna, Łomży, Siemiatycz, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Dąbrowy Białostockiej i wielu innych miejscowości, także tych z województw ościennych. Chętnych do obejrzenia meczu było coraz więcej aż w końcu zabrakło miejsc nawet na schodach i przejściach między sektorami. Wtedy służby porządkowe zezwoliły kibicom na zajęcie "miejscówek" na bieżni stadionu, co w dzisiejszych czasach byłoby zupełnie nie do pomyślenia.

Zdjęcie Specjalne wydanie "Kuriera Podlaskiego" na inaugurację Ekstraklasy / allegro.pl

Przed spotkaniem zebranych widzów powiadomiono, że zdobywca pierwszej bramki dla naszej drużyny w ekstraklasie otrzyma nagrodę finansową w kwocie 50.000 złotych od Białostockiej Spółdzielni Inwalidów "Naprzód".

Nikt ze zgromadzonych na stadionie nie spodziewał się, że laureata tej nagrody poznamy tak szybko. Rozpędzona sukcesami z II ligi Jagiellonia od pierwszych minut przycisnęła faworyzowany zespół gości. Na efekty takiej gry czekaliśmy tylko siedem minut. Wtedy to Jarosław Michalewicz urwał się w swoim stylu spod opieki łódzkich defensorów i celnym strzałem wyprowadził nasz zespół na prowadzenie. Była dokładnie 17:07, a tryumfalny okrzyk ponad 35.000 gardeł i euforia w chwilę po zdobyciu gola były tak głośne, że chyba słyszalne w najdalszych zakątkach naszego miasta. (...)

Trybuny reagowały bardzo impulsywnie na każdą akcję, a każde udane zagranie białostoczan wywoływało wśród zgromadzonych widzów prawdziwą euforię. Tak było do 74 minuty meczu, kiedy to ładnym uderzeniem popisał się Leszek Iwanicki i Widzew doprowadził do wyrównania".

Apetyty były wielkie, rzeczywistość okazała się nieco mniej różowa. Niektórym marzyły się już wtedy europejskie puchary. Ale już pierwszy mecz mocno ostudził zapały. "Przekłuty balon" - tak swoją relację z tego spotkania zatytułowała jedna z gazet. Okazało się, że ekstraklasa stawia znacznie większe wymagania niż II liga. Dość szybko noszony wcześniej na rękach trener Janusz Wójcik (Białostoczanin roku, w kuluarach nazywany "Melonem", nie z racji purpurowego pąsu na facjacie, a raczej z tego, że zwykł mawiać: "na to potrzeba tyle melonów, na to tyle..."itd. Chodziło oczywiście o stare miliony złotych) pożegnał się ze swoją posadą, a Jagiellonii przyszło walczyć o utrzymanie, zamiast o medale.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 1-3 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Dziś "Jaga" jest ustabilizowanym klubem ekstraklasowym, pod sprawnym rządami Wojciecha Pertkiewicza, wcześniej Agnieszki Syczewskiej, a jeszcze prędzej obecnego prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy. W 2009 r. na Podlasiu cieszono się z Pucharu Polski, dwa razy była w lidze druga, a raz trzecia, pięć razy grała w europejskich pucharach. Jednak nie byłoby tych wszystkich sukcesów, bez ligowej inauguracji, która nastąpiła 35 lat temu - 9 sierpnia 1987.

9 sierpnia 1987r.

Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź 1:1 (1:0)

1:0 - Michalewicz 7`

1:1 - L. Iwanicki 74`

Jagiellonia Białystok: Sowiński - Bartnowski, M. Lisowski, A. Kulesza, Ambrożej - Czykier (68. J. Szugzda), Mojsa, D. Bayer - Leszczyk, J. Bayer, Michalewicz.

Widzew Łódź: Chyła - K. Kamiński, Przybyś, Walczak, Myśliński - Pawelec, Stańdo (73. Łapiński), Szulc, Cisek - L. Iwanciki, Młynarczyk (40. Rabenda).

Sędzia: Tadeusz Diakonowicz (Warszawa)

Widzów: 35.000.

Maciej Słomiński, Interia