Akcent wystąpi po meczu Jagiellonii z Wartą? Menedżer zespołu zabrał głos

Przed nami decydujące mecze w ramach sezonu PKO Ekstraklasy. Na ten moment na czele tabeli znajduje się J agiellonia Białystok , która po 29 kolejkach ma na swoim koncie 55 punktów . Tuż za nią znajdują się ex aequo na drugim miejscu Śląsk Wrocław i Lech Poznań . Oba kluby do tej pory "zarobiły" po 51 punktów .

Choć różnice między liderem rozgrywek a kolejnymi zespołami wcale nie jest duża, bardzo prawdopodobne jest to, że to właśnie "Duma Podlasia" sięgnie w maju po końcowe trofeum. Zespół z Białegostoku bowiem czeka jeszcze pięć spotkań z - delikatnie mówiąc - nieco słabszymi rywalami. 26 kwietnia piłkarze Jagiellonii zmierzą się bowiem z zawodnikami Pogoni Szczecin , którzy zajmują obecnie szóste miejsce w tabeli. W kolejnym tygodniu "Jagę" czeka pojedynek ze Stalą Mielec , a więc obecnie dziewiątym zespołem PKO Ekstraklasy,

Zenek Martyniuk wystąpi po meczu Jagiellonii Białystok i Warty Poznań? Menedżer gwiazdy disco polo reaguje

Co ciekawe, zespół występujący w Ekstraklasie na ten moment nie odniósł się w jakikolwiek sposób do całej tej sytuacji. Co więcej, z rozpiski koncertowej, w której pierwotnie uwzględniono występ po meczu Jagiellonii, usunięto datę 25 maja. Dziennikarze portalu Przegląd Sportowy zdecydowali się więc rozwiać wątpliwości i poprosić o komentarz menedżera zespołu. "Nie ma jeszcze określonej informacji na temat występu artysty Zenona Martyniuka" - przekazał mężczyzna.