Obrońca Górnika Aleksander Paluszek o swojej pierwszej bramce w Ekstraklasie.

Aleksander Paluszek został bohaterem meczu Górnika z Rakowem. Młody obrońca z Zabrza nie tylko dobrze czy bardzo dobrze wywiązywał się ze swoich zadań defensywnych, ale też swoje dołożył z przodu. To nie kto inny, jak on w końcówce I połowy celnym trafeniem głową przesądzi o wygranej „Górnikow” z wicemistrzem Polski 1-0. Dla 21-letniego obrońcy to premierowe trafienie w Ekstraklasie