Prezes Górnika Arkadiusz Szymanek konkretnie o celach klubu z Zabrza. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Dosyć szybko osiągnęliśmy porozumienie z trenerem Bartoschem Gaulem. Nie było żadnego problemu. Jeśli chodzi o cele, to te pięć miesięcy urzędowania w Zabrzu nauczyło mnie tego, żeby jak najmniej mówić. Dam przykład, „konflikt w Zabrzu, Urban odchodzi, Szymanek zostaje”. Cóż to jest za informacja? Co jest jej celem? Nam chodzi o to, żeby rozwijać klub, żeby jak najwięcej młodzieży wprowadzać do drużyny i wprowadzać ją do wielkiej piłki – mówi prezes Górnika Zabrze Arkadiusz Szymanek.