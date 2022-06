Nowy trener Górnika Zabrze Bartosch Gaul: „To nasz projekt”. WIDEO WIDEO |

Zabrzanie mają nowego trenera, to 34-letni Bartosch Gaul, który wcześniej pracował z młodzieżą Schalke 04 i z rezerwami 1.FSV Mainz 05. Przed pracą w klubie 14-krotnego mistrza Polski młody szkoleniowiec zza zachodniej granicy jest pełen optymizmu. – W tej drużynie jest doświadczenie, bo mamy rutynowanych zawodników, na których liczę. Czasu nie ma wiele, bo trzy tygodnie. Przed nami wiele pracy, a to wszystko co robimy jest naszym wspólnym projektem – mówi nowy trener górniczej jedenastki. Bartosch Gaul podpisał z „Górnikami” dwuletni kontrakt.