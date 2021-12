Trener Górnika Jan Urban po meczu z Lechem: Nie wykorzystaliśmy znakomitych okazji. WIDEO WIDEO |

Górnik Zabrze mógł wygrać w Poznaniu z Lechem, bo miał w końcowych minutach dwie świetne okazje bramkowe. Stracił jednak gola w 99. minucie, przegrał 1-2 i jego świetna passa pięciu spotkań bez porażki została przerwana. Trener Jan Urban jednak nie rozpaczał, choć jego zespół bardzo mocno dał się zdominować w pierwszej połowie meczu. - Już nawet w końcówce tej połowy udało nam się zrobić kilka płynnych akcji, a żadnej takiej nie było przez pierwsze pół godziny. Wiedziałem, że będziemy grali lepiej w drugiej połowie, ale nie wiedziałem, co z tego wyniknie, bo to był nasz trzeci mecz w tym tygodniu – mówił Urban. - W drugiej połowie to już był jednak ten zespół, który często możemy oglądać: grający kombinacyjnie, potrafiący stwarzać sytuacje. Niestety, nie wykorzystaliśmy swoich znakomitych okazji, to się zemściło i przegraliśmy 1-2 – dodał szkoleniowiec zabrzan.