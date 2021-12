Górnik Zabrze. Jan Urban przed meczem ze Śląskiem Wrocław. WIDEO WIDEO |

Chcę wygrać trzeci mecz z rzędu

W Górniku Zabrze liczą na podtrzymanie dobrej passy i ogranie dzisiaj wieczorem u siebie Śląska Wrocław. Jeżeli by tak było, to „Górnicy” zaliczyliby w Ekstraklasie trzecią wygraną z rzędu, co jeszcze im się w tym sezonie nie udało.



Dobra passa jedenastki prowadzonej przez Jana Urbana rozpoczęła się od ligowego klasyka i starcia z Legią Warszawa, który zabrzanie, po bardzo dobrym i bardzo emocjonującym spotkaniu rozstrzygnęli na swoją korzyść 3-2, zdobywając zwycięskiego gola w ostatnich sekundach. Potem w wyjazdowej grze pokonali beniaminka Górnika Łęczna 2-1. Znacznie poprawiło to sytuację zabrzan w ligowej tabeli.

Trudny kalendarz

- Drużyna funkcjonuje dość dobrze w ostatnich spotkaniach i oby było tak, żeby w kolejnym, trzecim z rzędu meczu wygrać, co na pewno wywindowałoby nas do góry w tabeli i przede wszystkim bardzo oddaliło od strefy spadkowej. Zobaczymy jak będzie, ja mam nadzieję, że pójdziemy za ciosem i skorzystamy przede wszystkim z tego, że gramy u siebie, a kolejne spotkanie też będziemy rozgrywali na swoim stadionie. Trzeba też pamiętać, że do końca roku mam w kalendarzu gier bardzo wymagających i trudnych rywali – podkreśla trener górniczej drużyny Jan Urban.

Po 16 ligowych kolejkach „Górnicy” z dorobkiem 21 punktów zajmują 9 miejsce w ligowej tabeli. Tyle, że o poprawienie tej lokaty będzie bardzo trudno, bo przed zespołem z Zabrza seria gier z całą czołówką ligi. Zaczyna się od dzisiejszego meczu ze Śląskiem. W niedzielę 12 grudnia Górnik ponownie zagra u siebie, tym razem z Pogonią Szczecin, a na koniec roku dwa ciężkie wyjazdy. Najpierw 15 grudnia zaległe starcie z 5. kolejki z Rakowem w Częstochowie, no i na koniec gra z liderem Lechem Poznań na jego terenie.

Szansa dla 15-latka

To jednak nadchodzące dni. Na razie wszyscy w Zabrzu koncentrują się na konfrontacji ze Śląskiem. Wszyscy zdają sobie sprawę, że nie będzie to łatwe spotkanie. Trener Urban ma do swojej dyspozycji wszystkich zawodników, z wyjąt