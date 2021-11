Obrońca Górnika Zabrza: „Liczymy na komplety na kolejnych meczach” WIDEO WIDEO |

Duża radość w Zabrzu, bo po jednym z najciekawszych spotkań 15 kolejki Ekstraklasy „Górnicy” odprawili z kwitkiem dołującą Legię Warszawa 3-2. Zwycięskiego gola w szóstej minucie doliczonego czasu zdobył młodzieżowiec Krzysztof Kubica.



Zabrzanie rozegrali w niedzielę po południu jedno z najlepszych spotkań w tym sezonie. Pod koniec pierwszej połowy w przeciągu kilkudziesięciu sekund zdobyli dwa gole, a na listę strzelców wpisali się zawodnicy, którzy w Ekstraklasie jeszcze na swoim koncie nie mieli trafienia, a chodzi o doświadczonych Erika Janżę i Lukasa Podolskiego. Dodajmy, że w pierwszej części goście nie oddali żadnego strzału w kierunku bramki strzeżonej przez Grzegorza Sandomierskiego!

Po przerwie mistrz Polski dwa gole zdobył w przeciągu kilkudziesięciu sekund – jak zabrzanie wcześniej - i do praktycznie ostatniej minuty spotkania było 2-2. O wszystkim zdecydowało celne uderzenie głową Kubicy. O pomeczowy komentarz poprosiliśmy kapitana Górnika Przemysława Wiśniewskiego.

- Bardzo dobra pierwsza połowa w naszym wykonaniu. W szatni w przerwie powtarzaliśmy sobie, że mamy nie powtórzyć tego co było z Cracovią. Cały czas powtarzaliśmy sobie, że na tą drugą połowę musimy wyjść zdeterminowani. Legia po przerwie zmieniła jednak ustawienie i robiła przewagę w bocznych sektorach. W tych pierwszych minutach po zmianie nie potrafiliśmy tego ogarnąć, byliśmy zdezorientowani i przez to wpadły dwie bramki dla rywala. Źle przesuwaliśmy, źle podchodziliśmy do zawodników. Ale walczyliśmy do końca, do ostatniej minuty. Jedna z bramek dla nas nie uznana, ale potem Krzysiu Kubica zdobył gola i został bohaterem spotkania – oceniał po spotkaniu „Wiśnia”.

Dodajmy, że w wymienionym przez piłkarza Górnika meczu z Cracovią, a było to w 7 kolejce Ekstraklasy, zabrzanie na terenie rywala prowadzili dwoma bramkami, żeby w samej końcówce dać się dwa razy zaskoczyć. Padł tam remis 2-2. Z Legią wszystko dla zabrzan skończyło się z happy endem.

Górnika w niedzielnym starciu z legion