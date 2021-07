Górnik Zabrze. Bartosz Nowak przed meczem z Pogonią Szczecin. Wideo WIDEO |

- Wszyscy czekają już na ten start. Jest trochę niewiadomych jak to wyjdzie, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni. Wiemy co potrafią, bo wiele się tam u rywala nie pozmieniało, dalej mają ten sam pomysł i styl gry. My będziemy chcieli wykorzystać nasze atuty, a ich zniwelować. Co do nas, to jesteśmy solidnie przygotowani. Ta świeżość dochodzi, jest coraz lepiej i jesteśmy gotowi na start Ekstraklasy – mówi Bartosz Nowak, pomocnik górniczej ekipy.

Źródło: GórnikTV