Górnik Zabrze. Jan Urban o transferze Lukasa Podolskiego. Wideo

Górnik Zabrze. Jan Urban o transferze Lukasa Podolskiego.

- Szumu jest dość dużo, a ta ilość kibiców, która przyszła go przywitać, to niesamowita sprawa. Z drugiej strony musimy sobie jednak zdać sprawę z tego, że to niesamowita osobowość, mistrz świata, który osiągnął w piłce bardzo dużo. O tym pisze się w kraju i za granicą, bo zna go cały świat. W pewnym momencie to się na pewno uspokoi, ale pomoże Górnikowi, jak i całej polskiej lidze – mówi o transferze Lukasa Podolskiego trener Górnika Jan Urban.