Górnik Zabrze. Roman Prochazka przed meczem z Zagłębiem Lubin. Wideo WIDEO |

- Te wyniki nie są takie jak byśmy chcieli. Mamy sporo do poprawy, ale pracujemy na treningach i mam nadzieję, że efekt będzie widoczny już w spotkaniu z Zagłębiem. Liczę, że forma wróci i ponownie będziemy zdobywali punkty. Do poprawy jest zarówno gra w ofensywie, jak i w defensywie. Analizujemy przeciwnika, z którym jesienią przegraliśmy 0-2 i na pewno będziemy mieli pomysł na to spotkanie. Zrobimy wszystko, żeby punkty zostały u nas – podkreśla doświadczony słowacki pomocnik Roman Prochazka w rozmowie z klubowymi mediami Górnika.