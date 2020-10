Górnik Zabrze. Bartosz Nowak po 1-3 z Rakowem. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Nie ułożyło nam się to spotkanie. Za łatwo dawaliśmy przeciwnikom dochodzić do sytuacji sam na sam z naszym bramkarzem. Musimy się wziąć w garść! - apelował do siebie i kolegów pomocnik Górnika Zabrze Bartosz Nowak, po porażce z Rakowem Częstochowa 1-3 w meczu na szczycie PKO Ekstraklasy, w ramach 7. kolejki. Źródło: Gornikzabrze.pl