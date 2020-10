Krawczyk: Popracowaliśmy dobrze i przygotowaliśmy się do meczu z Rakowem WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Po porażce w ostatnim ligowym meczu z Zagłębiem Lubin mieliśmy trochę materiałów do analizy i mimo że w tym czasie nie było kilku zawodników, którzy pojechali na zgrupowanie swoich reprezentacji, to popracowaliśmy dobrze i przygotowaliśmy się do meczu z Rakowem – zapewnia napastnik Górnika Piotr Krawczyk.