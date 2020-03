Górnik Zabrze. Przemysław Wiśniewski: Trzeba odblokować głowy. Wideo WIDEO |

- Źle, jak nam się to niestety ostatnio zdarza, weszliśmy w mecz. Na szczęście wyciągamy ze wszystkiego wnioski i tym razem udało nam się strzelić trzy bramki. Mieliśmy swoje sytuacje i je wykorzystaliśmy. Na drugą połowę wyszliśmy z trochę zmienioną taktyką, a do tego dołożyliśmy większą determinację i jeszcze większe zaangażowania, no i dzięki temu "wyciągamy" tak dla nas ważne trzy punkty - komentował po spotkaniu obrońca Górnika Przemysław Wiśniewski.