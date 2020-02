Górnik Zabrze. Paweł Bochniewicz po wygranej z Arką 2-0. Wideo WIDEO |

Paweł Bochniewicz był jednym z wyróżniających się zawodników w 22. kolejce Ekstraklasy. Nie dość, że umiejętnie kierował grą obronną jedenastki z Zabrza, to w samej końcówce trafił jeszcze do siatki Arki, co przypieczętowało zwycięstwo górniczej jedenastki 2:0 i bezcenne trzy punkty.