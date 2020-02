Górnik Zabrze. Igor Angulo po meczu z Arką. Wideo WIDEO |

W meczu z gdynianami 36-letni Angulo najpierw w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karego, posyłając piłkę obok słupka bramki strzeżonej przez Pavelsa Steinborsa. Zrehabilitował się w końcówce, zdobywając efektownego gola na 1-0 w 83. minucie.



- Kiedy otrzymałem piłkę i wbiegłem z nią w pole karne, to rozejrzałem się czy ktoś z kolegów jest w polu karnym, gdzie mógłbym zagrać. Nikogo nie było, więc zdecydowałem się na uderzenie. Piłka weszła mi idealnie, wpadła do siaki, tak że jest piękna bramka, no a przede wszystkim nasza wygrana, co jest w tym wszystkim najważniejsze - podkreśla król strzelców z poprzedniego sezonu rozgrywek Ekstraklasy.