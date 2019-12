Górnik - Jagiellonia. Chudy: Potrzebowaliśmy tej wygranej. Wideo WIDEO |

- Przede wszystkim cieszę się, że udało się nam wygrać bardzo ważne spotkanie. Wygraliśmy mecz przy wsparciu naszych kibiców. Trzeba też powiedzieć, że mieliśmy trochę szczęścia, którego zabrakło nam wcześniej. W sobotę nie miał go za to nasz przeciwnik. Tak, że jest zadowolenie, radość z trzech punktów na święta i już trzeba myśleć o tym, żeby jak najlepiej przygotować się do rundy wiosennej - podkreśla słowacki bramkarz górniczej jedenastki.