Górnik - Piast 1-1. Erik Janża po meczu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Z odrobiną szczęścia w przodzie jestem pewien, że będzie lepiej. To nie jest tak, że tracimy pewność siebie przez to, że nie wygrywamy. Z tych ośmiu gier z cztery z nich mogliśmy rozstrzygnąć na swoją korzyść. Nikt nas w tym czasie nie rozbił, to były wyrównane gry pół na pół z obu stron. Taka jest polska liga. Poprawimy pewne rzeczy i będzie lepiej. Za nami dopiero 14 ligowych kolejek. Grania jest jeszcze dużo. Nic jeszcze nie straciliśmy. Walczymy i pracujemy dalej – powiedział Erik Janża, piłkarz Górnika Zabrze po remisie z Piastem Gliwice 1-1.