Górnik Zabrze. Angulo: Liczy się zespół. Wideo

- Dla napastnika to zawsze ważna rzecz trafiać do siatki przeciwnika, ale akurat w meczu z Zagłębiem najważniejsze było to, żeby wygrać i cel udało się osiągnąć. Teraz na koncie mamy już 40 punktów i do kolejnego spotkania z Wisłą Kraków podejdzie z większym spokojem - mówi napastnik Górnika Zabrze, Igor Angulo.