Znów głośno o Podolskim. Górnik już się pochwalił, dodatkowe pieniądze dla klubu

Były reprezentant Niemiec do PKO BP Ekstraklasy przychodził jako wielka gwiazda całych rozgrywek . Już jego przywitanie przeszło do historii. Mistrza świata z 2014 oklaskiwały tłumy, a ten odwdzięczył się im dobrą grą i mnóstwem efektownych bramek. Cel transferu? Efektowne sukcesy w przyszłości. Tych co prawda na razie brakuje, ale pochwalić należy Górnik za utrzymywanie się w górnej połowie tabeli.

Ze względu na ogromne zaangażowanie sportowca, co jakiś czas robi się o nim głośno w kraju. Pierwszy z brzegu przykład? Niedawne wybory prezydenckie w Zabrzu. 39-latek tak bardzo "wkręcił się" w kampanię jednej z kandydatek, że interweniowała policja. "Przyjechali, spisali mnie i tyle. Nic innego się nie zadziało. Natomiast... Mogę się domyślać, kto ich wezwał. Ale powiem tak: skoro nasyłają na mnie policję, to znaczy, że się mnie boją. To dobrze. Bo to jest jak na boisku: jeśli przeciwnik się ciebie boi, to znaczy, że jesteś silny" - komentował incydent futbolista na łamach WP SportoweFakty.