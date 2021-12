Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Jan-Krzysztof Duda 47% Anita Włodarczyk 53%

Na początku sezonu wszystko w grze ofensywnej górniczego klubu było podporządkowane jednemu zawodnikowi: Jesusowi Jimenzowi. Hiszpański napastnik, który po odejściu latem zeszłego roku Igora Angulo, przejął schedę najlepszego strzelca, zdobywał gole jak na zawołanie. Tak było do 2 października, do meczu z Wisłą Płock, który zabrzanie wygrali 4-2. Od tego czasu Hiszpan się zaciął i nie strzela. Nie gra jednak źle, notując dobre podania czy asysty, jak było choćby w emocjonującym starciu z "Portowcami", który był jednym z najciekawszych w 18. kolejce Ekstraklasy.

Jak środkowy napastnik

Wracając jednak do strzelających dla Górnika bramki piłkarzy, to pod koniec listopada w ligowym klasyku z Legią Warszawa 3-2, do siatki - zaliczając swoje pierwszego gole w Ekstraklasie - trafiali Erik Janża oraz Lukas Podolski. W kolejnym meczu z Górnikiem Łęczna, który drużyna prowadzona przez Jana Urbana wygrała 2-1, premierowego gola w najwyższej klasie rozgrywkowej zdobył dobrze ostatnio spisujący się na skrzydle Robert Dadok. Z kolei w niedzielnym starciu z "Portowcami" do siatki rywala w 87. minucie trafił właśnie Adrian Gryszkiewicz. Swojego pierwszego gola w lidze zdobył w 74. występie i na dzień przed 22. urodzinami. Nie myślał jednak o tym, kiedy pokonywał Dante Stipicę.

Po meczu pytaliśmy Gryszkiewicza, komu dedykuje pierwszego gola w Ekstraklasie. - Dedykuję tą bramkę mojej dziewczynie Kindze. To wspaniałe uczucie strzelić bramkę w Ekstraklasie jeszcze na naszym stadionie i przy naszych kibicach - mówił po spotkaniu.



Przy bramce zachował się nie jak środkowy obrońca, ale jak rasowy napastnik. - Poczekałem do skończenia akcji w polu karnym przeciwnika. Jesus Jimenez dostrzegł mnie w polu karnym i dograł piłkę, a ja dopełniłem już praktycznie formalności. Wszyscy spodziewali się, że strzelę bramkę głową, a zdobyłem ją lewą nogą. Bardzo się cieszę, bo zdobyty gol i cenny punkt uratowany - podkreśla.

Dwa trudne spotkania

Z cieszenia się z premierowego gola nie ma za bardzo czasu, bo w końcówce roku i pierwszej części rozgrywek przed jedenastką z Zabrza jeszcze dwa mecze. W środę grają w Częstochowie w zaległym meczu z Rakowem z 5. kolejki Ekstraklasy, kiedy ekipa spod Jasnej Góry walczyła w europejskich pucharach, a w niedzielę na koniec starcie z liderem - Lechem w Poznaniu.

- Znowu mecze z drużynami z czołówki tabeli. Te spotkania z Rakowem i Lechem powinny być podobne do tego ze szczecinianami. Jedziemy tam jednak walczyć i myślę, że wygramy oba te mecze. Forma jest, jesteśmy na fali i mówi to też nasz trener. Nic, tylko teraz podtrzymywać to, a w następnej rundzie grać tak samo. Trochę szkoda, że liga kończy, ale z drugiej strony jest czas na odpoczynek, na przygotowania do rozgrywek i z powrotem wrócić na zwycięską ścieżkę - podkreśla Gryszkiewicz, mocny punkt Górnika w jesiennej rundzie.

Michał Zichlarz, Zabrze