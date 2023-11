Zdecydowała jedna bramka... Gorąco w klubie Ekstraklasy

Jeśli ktoś chciałby szukać potwierdzenia, że poniedziałkowe spotkania w Ekstraklasie należą do wyjątkowo nudnych, to po pierwszej połowie w Zabrzu otrzymałby bardzo mocny argument . 45 minut minęło głównie na przekopywaniu piłki nad linią środkową, a z takiej taktyki zrodziła się tylko jedna dobra sytuacja.

- To nie było dobre 45 minut, ale postaramy się to zmienić, bo tak nie przystoi grać. Ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika, ale wygląda to słabo. Celem na drugą część jest znaczna poprawa - przyznał w przerwie przed kamerami Canal+ Damian Rasak, pomocnik Górnika.