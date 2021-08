​Zagrali jak rok temu. Padł taki sam wynik

Rok temu, z powodu pandemii koronawirusa, liga dopiero zaczynała rozgrywki. Pierwszy mecz sezonu 2020/21 rozegrano 21 sierpnia. Dla "Górników" nie była to przeszkoda, bo po wygraniu 3-1 u siebie z Jagiellonią w I rundzie Pucharu Polski do rozgrywek przystąpili z takim animuszem, że nikt ich wtedy nie potrafił zatrzymać. Ostatecznie skończyło się na czterech kolejnych ligowych wygranych w tym na tej, którą do dzisiaj wielu jeszcze świetnie pamięta. Przy Łazienkowskiej, po prawie 22 latach, udało się wygrać z legionistami po niezwykle efektownej grze. Do bramki przeciwnika trafiali wtedy Alex Sobczyk, Bartosz Nowak i Jesus Jimenez. Górnik grał wtedy ofensywnie, szybko i bardzo przyjemnie dla oka.

Dokładnie tak samo było w ostatnim starciu "Górników" z Jagiellonią. Też czwarta kolejka, też wyjazd dla Górnika i efektowana gra, okraszona dwoma trafieniami młodzieżowca Krzysztofa Kubicy oraz Jimeneza. Jak porównać składy z jednego i drugiego meczu, który dzieli 11 miesięcy, to też jest sporo podobieństw. Teraz doszedł bramkarz Grzegorz Sandomierski i środkowy obrońca Rafał Janicki. Trzon zespołu jest jednak ten sam. W obronie Przemysław Wiśniewski, Adrian Gryszkiewicz, w pomocy ton nadaje Alasana Manneh, Bartosz Nowak, na skrzydle niezawodny Erik Janża, a z przodu najskuteczniejszy w zespole z Zabrza od czasu odejścia Igora Angulo jego rodak Jesus Jimenez.

Od tamtego zeszłorocznego meczu z Legią jedenastce z Zabrza potem już nie szło. W poniedziałek Górnik wygrał na wyjeździe po raz pierwszy od początku grudnia zeszłego roku i znacznie poprawił swoją sytuację w tabeli, bo na koncie ma sześć punktów - po dwóch kolejnych wygranych ze Stalą Mielec i "Jagą". Teraz w Zabrzu już szykują się do derbów z Piastem Gliwice. To spotkanie zaplanowane jest na przyszłą sobotę (28 sierpnia). W najbliższej kolejce "Górnicy", z uwagi na udział Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach nie grają.

