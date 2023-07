Włodarczyk do Górnika trafił przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu, kiedy Zabrzanie za symboliczną kwotę wykupili go z Legii Warszawa. Ten odpłacił się z kolei niezłą grą, szczególnie jesienią, kiedy dobrze współpracował z Lukasem Podolskim, czego efektem było 9 ligowych trafień. Do tego dołożył także 4 gole w meczach reprezentacji do lat 21. Szczególnie ważne bramki zdobywał w meczach z Finlandią i Czarnogórą. Z Finami trafił do siatki w ostatniej minucie pewnie wykorzystując rzut karny, a z Czarnogórcami zaliczył dublet, odwracając wynik z 0:1 na 2:1. Takie argumenty okazały się najwyraźniej przekonujące dla przedstawicieli Sturmu Graz, którzy poważnie zainteresowali się 20-latkiem.