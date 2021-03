- Szkoda, że którejś okazji nie zamieniliśmy na bramkę - mówił po meczu z Wisłą Marcin Brosz, trener Górnika.

- To było interesujące spotkanie, od pierwszej minuty trzymało w napięciu. Zarówno my, jak i Wisła nastawiliśmy się na wygraną. Zależało nam, żeby to było dobre widowisko, z dużą liczbą sytuacji i odpowiednią intensywnością - mówił zaraz po meczu Marcin Brosz.

- Niektóre sytuacje mogliśmy rozwiązywać inaczej, ale w wielu zachowywaliśmy się tak, jak się przygotowywaliśmy. Na pewno szkoda, że którejś okazji nie zamieniliśmy na bramkę - dodał trener Górnik.



O ile dla Wisły było to najsłabsze spotkanie w tym roku , to trener Brosz został zapytany, czy mecz z Wisłą czasem nie był najlepszym spotkaniem jego drużyny wiosną.

- Cieszę się, że taki jest odbiór - powiedział Brosz. - Po takim meczu warto podkreślić grę Olka Paluszka i Krzysia Kubicy, bo to chłopcy, którzy wchodzą do zespołu, a widać, że wcześniejsze mecze dodają im pewności siebie i dziś zagrali na pewno jedno z lepszych spotkań. Są symptomy, ale jeszcze trochę pracy przed nami - dodał trener Górnika.

Po remisie Górnik zajmuje szóste miejsce, Wisła jest ósma.



