Jesus Jimenez do "Górników" dołączył w 2018 roku z C.F. Tavalera de la Reina i bardzo szybko stał się nie tylko gwiazdą śląskiego zespołu, ale można również rzec, że i całej ligi. W bieżącym sezonie PKO Ekstralasy zdążył już zanotować osiem bramek i cztery asysty, będąc w czołówce strzelców ale... to już koniec jego popisów w Polsce.





Hiszpański napastnik odchodzi bowiem za ocean - a konkretnie do kanadyjskiego Toronto FC, który występuje w Major Soccer League. O transferze było już wiadomo od jakiegoś czasu, ale dopiero dziś klub z prowincji Ontario ogłosił te przenosiny oficjalnie.



Jesus Jimenez w Toronto FC. Niebawem będzie grać z Insigne

To oznacza, że Jimenez już niebawem będzie dzielić szatnie m.in. z Lorenzo Insigne - słynny Włoch, ubiegłoroczny mistrz Europy, od najbliższego lata również będzie bowiem grać dla "The Reds".



Toronto FC zostało założone w 2005 roku, nie ma więc za sobą długiej historii, ale zdołało już święcić sporo ważnych sukcesów. Klub ten ma na swoim koncie m.in. siedem mistrzostw Kanady (zdobytych w ramach turnieju Canadian Championship), a raz sięgnął po triumf w MLS - w 2017 roku. Ponadto dwukrotnie dochodził do finału tych rozgrywek (2016, 2019).



Czy Jesus Jimenez odnajdzie się w nowym zespole? O tym będziemy mieli szansę przekonywać się od 26 lutego, kiedy to wystartuje kolejny sezon MLS - kampania zakończy się w październiku tego roku. Jedno jest pewne - w Zabrzu wciąż będą trzymać za hiszpańskiego gracza kciuki:



Jesus Jimenez w Toronto FC. Wcześniej spekulowano o transferze do Meksyku

Co ciekawe wcześniejsze doniesienia medialne wskazywały na to, że Jimenez może udać się do ligi meksykańskiej (informował o tym dziennikarz Tomasz Włodarczyk). Toronto ubiegło jednak innych kandydatów do zakontraktowania snajpera i jako pierwsze aktywowało klauzulę w jego kontrakcie - Górnik otrzyma za piłkarza ok. 650 tys. euro.



