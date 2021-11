Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

Wszystko zaczęło się przed meczem z Wisłą Kraków w 11. kolejne PKO Ekstraklasy. Najbardziej zaangażowani kibice Górnika mieli pretensje o to, jak zostali potraktowani przy wejściu na stadion w meczu przeciwko "Białej Gwieździe". To niezadowolenie przełożyło się też na atmosferę wokół samej drużyny, której w ostatnim czasie kiepsko idzie i która w ligowych rozgrywkach nie jest w stanie wygrać spotkania.

W meczu u siebie z Zagłębiem Lubin w 13. kolejce trybuna południowa, gdzie zasiada "Torcida", była pusta. Nie było żywiołowego dopingu, nie było wsparcia drużyny prowadzonej przez Jana Urbana. Przełożyło się też to na marną frekwencję w starciu z "Miedziowymi", gdzie na meczu było niespełna 8 tysięcy kibiców, niewiele jak na mecze rozgrywane na Stadionie im. Ernesta Pohla, gdzie z reguły na trybunach jest co najmniej kilkanaście tysięcy fanów.

Podczas rzeczonego meczu z Zagłębiem na trybunach zawisł też transparent o treści: "Miał być progres, progresu nie ma, zarząd i Płatek do widzenia!". Kilka dni po tym spotkaniu z klubem pożegnał się odpowiadający w Górniku za pion sportowy, a konkretnie za transfery w ostatnich latach Artur Płatek. To trochę uspokoiło sytuację.



Dodajmy, że wcześniej "Torcida" domagała się odejścia z funkcji prezesa Górnika Dariusza Czernika, co nastąpiło z końcem sierpnia, a potem zablokowała transfer najlepszego zawodnika i strzelca Jesusa Jimeneza do tureckiego Konyasporu...

Górnik - Legia. Kibice wracają do dopingowania

Teraz, jak informuje strona stadionowioprawcy.net, kibice z "Torcidy" doszli do porozumienia z zarządem klubu odnośnie ligowych gier. "W trakcie rozmów udało się wypracować kompromisowe rozwiązania, dzięki czemu Torcida ogłosiła zawieszenie bojkotu. Oznacza to, że podczas najbliższego spotkania domowego z Legią piłkarze Trójkolorowych będą wspierani dopingiem z trybuny południowej. Warto podkreślić, że od początku rozmów obu stronom zależało na jak najszybszym zażegnaniu sporów oraz na tym, by podczas meczów w Zabrzu panowała atmosfera, zgodnie z hasłem: Jest mecz, jest święto" - czytamy na stronie stadionowioprawcy.net.



W Zabrzu cieszą się, że doszło do porozumienia, bo wiadomo jak ważne dla wszystkich będzie najbliższe ligowe spotkanie z także dołującą Legią Warszawa. To starcie na Stadionie im. Ernesta Pohla zostanie rozegrane w niedzielę 21 listopada o godzinie 17.30. Na ten mecz już sprzedano 5,5 tys. biletów. Jest szansa, że padnie rekord frekwencji na Arenie Zabrze w bieżących rozgrywkach. Dotychczas najwięcej fanów pojawiło się na meczu 2. kolejki z Lechem Poznań, bo 18659.

Ligowy klasyk Górnik - Legia, z uwagi na nieciekawą sytuację w jednym i w drugim klubie, zapowiada się więcej niż ciekawie. Kibice mistrza Polski, którzy na razie muszą przełykać rozczarowanie za rozczarowaniem, już podgrzali atmosferę przed wyjazdem do Zabrza, wywieszając na ostatnim, przegranym przez siebie meczu ze Stalą Mielec 1-3 spotkaniu transparent o treści: "Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią na wyjazd jechać trzeba. 21.11".

Michał Zichlarz

