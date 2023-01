Trudno uwierzyć. Lukas Podolski wyleciał z boiska, a był twarzą turnieju

Górnik Zabrze, jeszcze przed wylotem do Belek, wyjechał na kilka dni do Niemiec - tam podopieczni Bartoscha Gaula zagrali m.in. sparing z Rot-Weiss Essen, a dziś wzięli udział w turnieju w Gummersbach. Największą gwiazdą zawodów był oczywiście mistrz świata z 2014 roku Lukas Podolski - "Poldi" znalazł się na afiszach reklamujących zmagania. Mało tego, zespół jego przyjaciół rozgrywał charytatywne spotkanie z drużyną kucharza i celebryty Steffena Hensslera, co dla Podolskiego miało znaczenie ambicjonalne.