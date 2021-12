Biorąc pod uwagę kolejki od 15 do 17, to najlepiej punktującymi ekipami były Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze i Lech Poznań, które zdobyły komplet punktów wygrywając trzy mecze z rzędu. W sobotę potknął się w Radomiu "Kolejorz". W tej sytuacji w dzisiejszym popołudniowym meczu w Zabrzu, początek godzina 17.30, Górnik i Pogoń grają o podtrzymanie zwycięskiej passy. Gospodarze mają nadzieję, że po ograniu Legii Warszawa 3-2, Górnika Łęczna 2-1 i Śląska Wrocław 3-1, dziś uda im się odprawić z kwitkiem jedenastkę ze Szczecina.

Problemem brak Alasana Manneha

Sytuacja kadrowa. W Górniku od dłuższego czasu kontuzjowany jest napastnik Alex Sobczyk i pomocnik Norbert Wojtuszek. Problemem przed konfrontacją z Pogonią jest brak Alasana Manneha. Gambijczyk to jeden z mózgów górniczej jedenastki. Grać z "Portowcami" nie może za cztery żółte kartki. Kto może go zastąpić w środku pola? W grę wchodzą dwaj zawodnicy, Filip Bainović oraz Dariusz Stalmach, który 8 grudnia skończył 16 lat. Stawiamy, że od pierwszej minuty zagra Serb.

W ostatnim meczu ze Śląskiem kontuzji mięśnia doznał z kolei Rafał Janicki, który z tego powodu szybko musiał opuścił boisko. Z powodzeniem zastąpił go 19-letni Jakub Szymański. Trener Urban pytany o ewentualne urazy przed starciem z Pogonią nie wymienił Janickiego, więc można zakładać, że doświadczony obrońca brany jest pod uwagę przy ustalaniu składu. Jeśliby jednak nie zagrał, to w podstawowym składzie zastąpi go właśnie Szymański.

Co mówią przed meczem? W Zabrzu chcieliby podtrzymać dobrą passę i odnieść czwarte kolejne zwycięstwo, ale są świadomi, że łatwo ze świetnie grającą w ostatnim czasie drużyną prowadzoną przez Kostę Runjaicia nie będzie.

- W naszej lidze nie ma łatwych spotkań, a nasz mecz ze szczecinianami na pewno należy do tych atrakcyjnych. To superwyzwanie, bo gramy z zespołem który gra widowiskową piłkę, dobrze ich się ogląda, mają radość ze swojej gry, nie tylko że mają wyniki, ale z powodu tego, że dobrze grają. My z kolei lubimy grać z takimi drużynami, które prezentują otwarty futbol. Zapowiada się więc widowisko obfitujące w wiele okazji. Chcemy wygrać, a rywal przyjeżdża do nas z takim samym nastawieniem - mówił trener Górnika Jan Urban.

Na początku rozgrywek prowadzonemu przez doświadczonego szkoleniowca zespołowi nie szło, przegrał przecież z Pogonią w Szczecinie 0-2, a zaraz potem z Lechem Poznań na swoim stadionie 1-3. Teraz jest zupełnie inaczej. - Sam jestem ciekaw naszej postawy już w drugiej rundzie rozgrywek, bo przecież mecz z Pogonią takim spotkaniem jest. Powinno być interesująco - mówi doświadczony szkoleniowiec zabrzańskiej jedenastki.

Nasz typ: X.

Michał Zichlarz