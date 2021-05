Marcin Brosz, jak przyznał podczas konferencji prasowej przed piątkowym meczem z Jagiellonią Białystok, rozmawia z działaczami klubu z Zabrza na temat przedłużenia swojej wygasającej w czerwcu umowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Brosz prowadzi rozmowy z Górnikiem. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Szkoleniowiec Górnika przeżywa z prowadzonym przez siebie zespołem trudne chwile. Górnik nie wygrał siedmiu ligowych spotkań z rzędu, trzy ostatnie przegrywając, z Pogonią Szczecin 0-1, Wisłą Płock 0-2, a w poniedziałek z Cracovią 0-1. Wiosną zabrzanie zdobyli w 14 ligowych grach zaledwie 10 punktów i są pod tym względem najgorsi w rozgrywkach.

Reklama

To wszystko w przeciwności do tego, co było w 2020 roku. Wtedy, biorąc pod uwagę wiosnę i jesień, Górnik w takiej tabeli był drugi za Legią Warszawa.



- W sporcie zdarzają się trudne momenty. To chwile, kiedy drużyna kreuje nowych liderów. Kluczem jest to, żeby starsi zawodnicy, którzy takie momenty w swojej karierze już przechodzili, dali wsparcie młodszym. Trzeba szukać możliwości wyjścia z tej sytuacji. Uważam że z wszystkiego wyjdziemy, a do tego będziemy jeszcze mocniejsi. Na pewno nie są to łatwe chwile, kiedy nie potrafimy wygrywać kolejnych meczów, ale w sporcie tak jest, że nie zawsze się zwycięża. Teraz trzeba się skoncentrować na tych zadaniach, które są postawione przed zawodnikami. Na tym trzeba się skupić - zaznacza trener Brosz.

Górnik Zabrze. Co dalej z Marcinem Broszem?

Szkoleniowca Górnika zapytaliśmy, co z jego przyszłością? Spekuluje się, że jest na liście życzeń innych ekstraklasowych klubów, jak choćby Zagłębia Lubin, gdzie niepewna jest przyszłość Martina Szeveli. W grę wchodzić ma także Jagiellonia Białystok czyli dzisiejszy przeciwnik.

Nie tak dawno na prezes górniczego klubu Dariusz Czernik mówił, że jest wola kontynuacji współpracy ze śląskim szkoleniowcem. Marcin Brosz krótko odniósł się do tej kwestii.



- Tak jak powiedział pan prezes, rozmawiamy - odpowiedział doświadczony szkoleniowiec. Jak będzie, dowiemy się w najbliższych tygodniach.



Na razie w Zabrzu koncentrują się na wieczornym starciu z "Jagą". Początek meczu na Stadionie im. Ernesta Pohla o godzinie 18.00. Spotkanie poprowadzi Tomasz Kwiatkowski z Warszawy.

Michał Zichlarz