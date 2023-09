Letnie okienko transferowe w wielu europejskich krajach zamknęło się 1 września - i jeszcze krótko przed tą datą dochodziło do różnych niespodziewanych ruchów ze strony klubów "Starego Kontynentu", na czele chociażby z wypożyczeniem Ansu Fatiego z Barcelony do Brighton. Tymczasem w Polsce, gdzie wszelkie transakcje mogą być domykane do 4 września, również mogło dojść do mocno zaskakujących przenosin. Na Górnym Śląsku mógł zameldować się bowiem... Nani, był gracz Sportingu czy Manchesteru United.