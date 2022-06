Jan Urban, który w latach 80. był jednym z czołowych piłkarzy wielkiego Górnika, który rok w rok zdobywał mistrzostwo kraju, we wtorek, po ledwie roku pracy w "swoim" klubie został w kuriozalny sposób zwolniony.

Nie wystarczyła dobra gra

Klubowym działaczom, a raczej prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik nie wystarczyło to, że na koniec sezonu drużyna skończyła rozgrywki na 8. miejscu, najlepszym od kilku lat, grający przy tym atrakcyjną dla oka piłkę i strzelając dużo bramek. We wtorek trener Urban, pomiędzy jednym a drugim treningiem dowiedział się, że zostaje zwolniony... Z Górnikiem ma jeszcze przez rok ważny kontrakt, będzie mu regularnie wypłacana pensja, ale przy okazji zabrzanie będą też jeszcze opłacali kolejnego szkoleniowca. Póki co tymczasowo jest nim Piotr Gierczak, były napastnik "Górników".

To jednak wersja na teraz, na najbliższe dni. Wiadomo, że zabrzanie rozglądają się za nowym szkoleniowcem. Mówiło się o byłym selekcjonerze i były trenerze jedenastki z Zabrza Adamie Nawałce, który zawsze miał wysokie notowania u pani prezydent Mańki-Szulik (miasto jest właścicielem Górnika). Ten jednak w rozmowie z Interią zaprzeczył, jakoby negocjował z klubem z Górnego Śląska.

Ze Słowacji do Górnika?

Droga do znalezienia nowego szkoleniowca wiedzie też za południową granicę, a konkretnie do Trnawy i Michala Gasparika. To były zawodnik 14-krotnego mistrza Polski, który w 2011 roku w górniczych barwach wystąpił w 15 ekstraklasowych grach. Występował tam zresztą pod okiem nie kogo innego, jak trenera Adama Nawałki. Po okresie gry w Zabrzu wrócił do siebie do domu. Pograł jeszcze kilka lat, a od niedawna jest całkiem niezłym szkoleniowcem. Najpierw w swoim Spartaku Trnava zajmował się drużynami młodzieżowymi, a od dwóch sezonów prowadzi pierwszą drużynę. Poprzednie rozgrywki skończył na 3. miejscu, z wysoką średnią na mecz 2,0. Teraz szuka nowych wyzwań, a takim byłaby praca w Polsce. Już wcześniej był wymieniany w gronie kandydatów do pracy w Jagiellonii Białystok. Ostatecznie postawiono tam na byłego trenera młodzieżówki Macieja Stolarczyka. Czy Gasparik obejmie Górnika? O tym dowiemy się w najbliższych dniach. Na razie w Zabrzu muszą sobie sami wypić piwo, które nawarzyli po bezsensownym i kompletnie niezrozumiałym dla wszystkich zwolnieniu Jana Urbana...

