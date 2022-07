W letnim okienku transferowym w zabrzańskim klubie sporo się dzieje, czy to na boisku czy poza nim. Jest przecież nowy trener, są nowi zawodnicy.

Jest kilka tematów

Na początku "Górnicy" pozyskali byłego reprezentanta Polski Pawła Olkowskiego, który wrócił do Zabrza po 8 latach przerwy i zagranicznych wojażach. Z Legii Warszawa przyszedł też młody napastnik Szymon Włodarczyk. Obaj zadebiutowali w pierwszym ligowym meczu z Cracovią (0-2), podobnie jak niemiecki bramkarz Kevin Broll. W ostatnich dniach zabrzanie pozyskali też dwóch środkowych obrońców Jonatana Kotzke oraz Richarda Jensena. Obaj mają zadebiutować w sobotnim meczu Górnika z Radomiakiem w Radomiu.

Jak mówi prezes Górnika Zabrze Arkadiusz Szymanek zabrzanie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa jeżeli chodzi o transfery. - Jest kilka tematów. Okienko transferowe jest otwarte do końca sierpnia - mówi prezes Szymanek.

Latem priorytetem było pozyskanie środkowych obrońców, odeszli przecież Adrian Gryszkiewicz oraz Przemysław Wiśniewski. Udało się, bo w kadrze są wspomniani Kotzke i Jensen, którzy z powodzeniem zadebiutowali w górniczych barwach w niedzielnym sparingowym meczu z Ruchem Lwów (4-2). Teraz priorytetem jest pozyskanie napastnika.

Hiszpan, Nigeryjczyk i inni

Jest wspomniany Włodarczyk, ale w kadrze prowadzonej przez Bartoscha Gaula ma być jeszcze jeden zawodnik do przedniej formacji. Przez wiele tygodni pracowano nad tym, żeby w Górniku dalej grał Higinio Marin. Hiszpański zawodnik z bardzo dobrej strony pokazał się w końcówce poprzedniego sezonu, zdobywając kilka ważnych bramek. Był wypożyczony z mistrza Bułgarii Łudogorca Razgrad. Górnik chciał go dalej zatrzymać, ale do wszystkiego włączył się Albacete Balompie i to tam w nowym sezonie Marin będzie grał wracając do ojczyzny. Co do napastników i Górnika to pisano o młodzieżowym reprezentancie Turcji Enisie Destanie, ale jak podkreśla prezes Szymanek, nie ma takiego tematu. Coś może być na rzeczy jeżeli chodzi o nigeryjskiego piłkarza Kingsleya Michaela. To 22-letni zawodnik, który od kilku lat gra we Włoszech, ale bez większego powodzenia. Jedno jest pewne, w najbliższym czasie jeżeli chodzi o zmiany w kadrze Górnika, to sporo jeszcze może się dziać! Póki co wszyscy koncentrują się na ligowym meczu z Radomiakiem na wyjeździe w sobotę o godzinie 17.30. Zabrzanie liczą, że uda się zdobyć pierwsze w tym sezonie punkty.

