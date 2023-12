Szokujące pieniądze dla Podolskiego. Kwota zwala z nóg, naprawdę tyle zaproponowano

Gra Podolskiego w Górniku to rodzaj obietnicy, która została spełniona - piłkarz urodził się na Górnym Śląsku i choć jego rodzina przeniosła się do Niemiec gdy był mały, deklarował, że na koniec kariery będzie chciał wrócić do Zabrza . Podolski dotrzymał słowa i od 2021 roku faktycznie gra w PKO Ekstraklasie . Szczególnie pierwsze mecze z jego udziałem wywoływały duże emocje, bo w naszej lidze zaczął występować piłkarz światowej klasy, ale stopniowo kibice zaczęli przyzwyczajać się do jego obecności. Podolski nie jest też już tak błyskotliwy, jak kiedyś - w bieżącym sezonie zdobył dwie bramki.

Chińczycy chcieli Podolskiego. Oferowali dziesiątki milionów

Bajeczne propozycje z Chin zostały jednak przez piłkarza odrzucone. Podolski uznał, że nie chce przenosić się do Chin, co okazało się w pewnym sensie dobrą decyzją - nadejście pandemii mogłoby sprawić, że miałby duże problemy z opuszczeniem kraju, który na pewien czas został niemal zamknięty. Piłkarz podpisał za to kontrakt w Zabrzu. Umowa wiąże go z polskim klubem do końca sezonu 2024/2025. Jeśli Podolski ją wypełni, wówczas odejdzie z klubu jako 40-latek i zapewne pomyśli nad zakończeniem kariery.