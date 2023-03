Szok w Zabrzu, Urban za Gaula. Bezlitosne reakcje: "Zrobiono z klubu cyrk!"

Górnik tamto spotkanie wygrał 3:2. A mimo to w sobotę - ku zaskoczeniu polskiego środowiska piłkarskiego - poinformowano, że Gaul pracę... stracił. Co więcej, zastąpił go ten, który pracował w Zabrzu przed Gaulem - Jan Urban. Zobacz: Sensacyjny powrót na ławkę trenerską!

W tej sytuacji dziennikarze i komentatorzy polskiej piłki nie pozostawili - w większości - na zabrzańskich władzach suchej nitki.

Górnik Zabrze. Szokujący powrót Jana Urbana. Komentarze: "Klub mem!"

Dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Łukasz Olkowicz dość brutalnie podsumował ostatnie działania śląskiego klubu. "Górnik 'Zabawa w klub' Zabrze" - skwitował na Twitterze.

Mecz z Wisłą Płock był bardzo ważny, trener Gaul go wygrał, dlatego doszło do zmiany szkoleniowca. Czego nie rozumiecie? - pytał ironicznie Michał Mitrut z Canal Plus.

"To po co był ten komunikat?" - pytał retorycznie Mariusz Bielski z Tygodnika Wprost, nawiązując do wspomnianego wyżej oświadczenia zabrzan w sprawie meczu z Wisłą Płock.

"Jestem zniesmaczony wyczynami władz Górnika" - przyznał Michał Kołkowski z Weszło.com. - "Historycznie zasłużony klub, frekwencyjnie czołówka ligi, mają w końcu tego Lukasa Podolskiego na pokładzie. I zamiast zbudować na tych fundamentach coś fajnego, zrobiono z klubu cyrk. Wisienką na torcie byłby spadek".

Zabrzańskich władz nie oszczędzał też Jakub Kłyszejko z TVP Sport. "Klub mem. Górnik wyciągnął trudny mecz z 0:2 na 3:2. Dzień później trener wylatuje. Witamy w polskim futbolu."

