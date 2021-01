Slovan Bratysława – Górnik Zabrze 2:2 w sparingu

Piłkarze ekstraklasowego Górnika Zabrze zremisowali na wyjeździe z mistrzem Słowacji Slovanem Bratysława 2:2 (0:2) w swoim drugim i ostatnim zimowym sparingu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze. Michał Koj po wygranym sparingu z AS Trencin. Wideo INTERIA.TV

W pierwszej połowie gospodarze byli dużo groźniejsi, częściej atakowali i strzelali. Objęli prowadzenie po precyzyjnym uderzeniu głową Davida Strelca. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Górnik odpowiedział tylko niecelną próbą Erika Janży z rzutu wolnego. Ostatnią akcję przed przerwą Strelec zmienił na drugiego gola. Po dośrodkowaniu z prawej strony boiska uprzedził obrońców i pokonał bramkarza zabrzan Martina Chudego.



Goście lepiej zaczęli drugą połowę, bo już po sześciu minutach płaskim strzałem z narożnika pola karnego kontaktowego gola zdobył Grek Giannis Masouras. Zabrzanie grali ofensywniej, mieli też szczęście, bowiem ich bramkarza uratowała poprzeczka, a potem Krzysztof Kubica wyrównał głową, po dośrodkowaniu Bartosza Nowaka z rzutu rożnego.



Wcześniej drużyna trenera Marcina Brosza wygrała w Żylinie występujący w słowackiej elicie AS Trencin 4:1.



Działacze Górnika długo nie mogli się zdecydować, gdzie wysłać zespół na styczniowe zgrupowanie. Ostatecznie wybór padł na Cypr, gdzie zabrzanie mieli polecieć bezpośrednio po sparingu z austriackim Red Bull Salzburg. Nic nie wyszło ani z meczu, ani z obozu, bo w ekipie ze Śląska wykryto kilka zakażeń koronawirusem. W efekcie drużyna trenowała w Zabrzu, głównie w hali mieszczącej boisko ze sztuczną trawą.



Na sparing do Żyliny Górnik pojechał autokarem, w sobotę do Bratysławy zawodnicy polecieli czarterowym samolotem.



Górnik zajmuje obecnie piąte miejsce w ekstraklasie, a Slovan jest liderem słowackiej ligi.



Zabrzanie w pierwszym tegorocznym meczu ligowym podejmą 30 stycznia Lecha Poznań.



Slovan Bratysława - Górnik Zabrze 2:2 (2:0)

Reklama

Bramki: 1:0 David Strelec (32., głową), 2:0 David Strelec (45.), 2:1 Giannis Masouras (51.), 2:2 Krzysztof Kubica (79., głową).

Slovan Bratysława: 1. Dominik Greif (46, 22. Matus Ruzinsky) - 25. Lukas Pauschek (64, 13. Marek Micak), 66. Kenan Bajrić (64, 4. Adam Laczko), 29. Wasił Bożikow (64, 14. Myenty Abena), 81. Vernon De Marco (46, 3. Artem Suchockyj) - 23. Erik Daniel (46, 7. Moha Rharsalla), 6. Joeri de Kamps (46, 26. Filip Lichy), 24. Nono (64, 19. Lukas Secansky), 27. David Holman (64, 12. Alen Ozbolt), 77. Aleksandar Cavrić (46, 79. Vladimír Weiss) - 15. David Strelec (46, 9. Ezekiel Henty).

Górnik Zabrze: 84. Martin Chudy - 23. Giánnis Massoúras, 4. Aleksander Paluszek, 14. Michał Koj, 27. Adrian Gryszkiewicz, 64. Erik Janża (55, 5. Stéfanos Evangelou) - 3. Krzysztof Kubica (86, 7. Michał Rostkowski), 8. Alasana Manneh (46, 15. Norbert Wojtuszek), 17. Bartosz Nowak (86, 18. Wojciech Hajda) - 21. Piotr Krawczyk (46, 24. Alex Sobczyk), 9. Jesús Jiménez.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Piotr Girczys