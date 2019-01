Szymon Żurkowski został w poniedziałek piłkarzem Fiorentiny "Klub od dawna bardzo go chciał go pozyskać. Zależało im na nim. Widocznie pasuje im do ich stylu gry. Chłopaki walczą tam tak, jak Szymon" - powiedział starszy brat piłkarza Arkadiusz.

Kapitan reprezentacji młodzieżowej (z którą awansował na tegoroczne ME do lat 21) związał się kontraktem z włoskim klubem do 30 czerwca 2023 roku. Jednocześnie zostanie wypożyczony do Górnika do 30 czerwca tego roku.

W poniedziałek przed południem Żurkowski przeszedł testy medyczne w Careggi, dzielnicy Florencji. Według medialnych informacji kwota transferu wyniesie ok. 3,7 mln euro, a z bonusami może wzrosnąć do 5 mln. Jest to rekord w historii Górnika. W tabeli włoskiej ekstraklasy Fiorentina zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 30 punktów.

Pomocnik kadry w przeszłości grywał w baseballowej drużynie Gepardów Żory, gdzie trenerem jest jego brat, a już podczas występów w Górniku brał czasem udział w ich treningach. Zdaniem Arkadiusza Żurkowskiego piłkarz będzie teraz mógł w spokoju przygotowywać się do czerwcowych ME U-21.

"Już wie, gdzie pojedzie po mistrzostwach. Kiedy dziś patrzyłem na niego rano, wydawało się, że jest w lekkim szoku. Włosi to fanatycy futbolu. Mówiłem mu, żeby sobie zrobił zdjęcie na boisku baseballowym, które jest w kompleksie sportowym Fiorentiny. Sprawdziłem to. Zawsze może podejść, poćwiczyć i pokazać, jak się gra" - śmiał się trener.

Dodał, że brat podczas wiosennych meczów zabrzan na pewno nie będzie się oszczędzał. "Nie ma takiej możliwości. Powiedział, że chce jeszcze kibicom dać radość po strzelonym golu i odwdzięczyć za wszystko. Karma wraca" - podkreślił Arkadiusz Żurkowski.

Zadowolony z podpisania kontraktu był prezes Górnika Bartosz Sarnowski.

"Cieszę się, że udało się wypracować model, który jest optymalny dla wszystkich stron. Szymon najbliższe miesiące spędzi w Górniku, a następnie przeniesie się do Serie A. W umowie zawartej pomiędzy klubami, oprócz kwoty transferowej przewidzieliśmy także bonusy związane z progresem kariery Szymona" - powiedział prezes cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Jego zdaniem przykład Żurkowskiego potwierdza przyjętą przez klub politykę stawiania na młodych, utalentowanych piłkarzy. "Jestem głęboko przekonany, że będzie jednym z kluczowych piłkarzy w bardzo ważnym dla klubu okresie, a w przyszłym sezonie swoją postawą potwierdzi markę szkolenia w Górniku" - zakończył Sarnowski.

Górnik u progu piłkarskiej "wiosny" zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy.

Autor: Piotr Girczys

Zdjęcie Szymon Żurkowski / Piotr Matusewicz / East News