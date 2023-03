Sensacyjny powrót na ławkę! Górnik Zabrze ma nowego trenera

Górnik Zabrze. Jan Urban ponownie trenerem

- Górnik to mój dom, serce zawsze jest trójkolorowe i kiedy tylko mogę pomóc Klubowi jestem do dyspozycji. Czeka nas ciężka praca ale wiara w dobre wyniki jest nie tylko słowem ale i przekonaniem. Drużyna ma potencjał i my go wykorzystamy by wygrywać - powiedział Urban, cytowany przez oficjalną stronę internetową Górnika.