Sensacyjny powrót Adama Nawałki? Media donoszą

Oprac.: Tomasz Czernich Górnik Zabrze

Górnik Zabrze poinformował we wtorek, że pracę w klubie kończy dotychczasowy szkoleniowiec, Jan Urban. Jak poinformował Cezary Kowalski z "Polsatu Sport", zastąpić może go... Adam Nawałka, dla którego byłby to powrót na trenerską ławkę po dłuższej przerwie.

Zdjęcie / AFP