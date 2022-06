Sensacyjny kandydat do pracy w Zabrzu!

W ostatni wtorek zarząd Górnika niespodziewanie, bez podania jakichkolwiek merytorycznych przyczyn i przesłanek zwolnił z funkcji pierwszego szkoleniowca zabrzan Jana Urbana, choć doświadczony szkoleniowiec ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z klubem 14-krotnego mistrza Polski.

Tymczasowe rozwiązanie

Teraz Górnik musi płacić i trenerowi Urbanowi i ewentualnemu nowemu szkoleniowcowi, kimkolwiek on będzie... Trenerowi Urbanowi nie pomogło nawet to, że poprzedni sezon prowadzony przez niego zespół skończył na niezłym 8. miejscu, najlepszym w ostatnich kilku latach, a drużyna grała przy tym ofensywnie i ładnie dla oka strzelając wiele bramek. Kibice górniczej jedenastki, a i sami zawodnicy kiedy się z nimi rozmawia są w szoku po decyzji klubowych władz. Wszyscy czekają jakie będą najbliższe decyzje i kto w nowym sezonie poprowadzi ich w Ekstraklasie.

Na razie "Górników" tymczasowo prowadzi Piotr Gierczak. Tak było choćby w sobotę, kiedy zabrzanie grali swoją pierwszą letnią grę kontrolną z Górnikiem Brzeszcze (ekstraklasowicz wygrał 8-0). To jednak tylko rozwiązanie tymczasowe. Nowego szkoleniowca mamy poznać w najbliższych dniach. Kto nim będzie?

Ukraińskie doświadczenie

Mówi się o byłym zawodniku Górnika Zabrze Michale Gaspariku, który od dwóch lat z powodzeniem prowadzi Spartaka Trnava. Ze słowackim zespołem w poprzednim sezonie zdobył Puchar Słowacji. Kolejną z wymienianych osób jest Bartosch Gaul, który z kolei ostatnio pracował czy pracuje w rezerwach FSV Mainz 05. To nie wszystkie kandydatury. Jedną z nich jest jak się okazuje znany za wschodnią granicą szkoleniowiec, którym jest Alaksandr Chackiewicz. To były reprezentant Białorusi, który ma spore trenerskie doświadczenie. Pracował w Dynamie Mińsk, Dynamie Kijów, a w latach 2014-16 był selekcjonerem reprezentacji Białorusi. Najwięcej czasu spędził w Kijowie, gdzie był trenerem i w rezerwach i w pierwszym zespole Dynama. Pierwszą drużynę prowadził w 105 spotkaniach. Teraz jest zainteresowany pracą w Polsce.

Co do Górnika to działacze mają mało czasu, żeby podjąć ostateczne i wiążące decyzje. Zegar tyka, drużyna wkrótce jedzie na obóz do Opalenicy i trudno przypuszczać, żeby jechała tam bez nowego szkoleniowca. Odpowiedź na pytanie kto nim będzie ma być znana w najbliższym czasie...

