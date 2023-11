Sensacyjna decyzja "Poldiego". Zakłada własną ligę piłkarską. Klamka zapadła

Lukas Podolski i Mats Hummels to koledzy z reprezentacji Niemiec . W 2014 roku razem sięgali po tytuł mistrza świata w Brazylii . Teraz połączy ich interesujący projekt biznesowy.

Pique dał przykład w Hiszpanii. Podolski i Hummels podążają sprawdzonym tropem

Mecze mają się odbywać nieopodal Kolonii. Areną zmagań będzie specjalnie przystosowany do tego stary hangar lotniczy. Do każdej drużyny zaangażowanego popularnego celebrytę z branży sportowej, muzycznej lub rozrywkowej. To oni pełnić będą role kapitanów.